МВД Литвы задержало 26 человек из-за беспорядков у здания парламента

В Литве накануне возле здания парламента прошли беспорядки. В департаменте полиции при МВД Литвы сообщили, что 26 человек были задержаны. Сейчас принимаются меры наказания в отношении протестующих. Об этом рассказал ТАСС.

Местная полиция объявила о начала следственных действий. Известно, что накануне возле сейма Литвы протестовали те, кто не согласен с намерением властей ограничить права непрошедших вакцинацию от ковида, написал RT.

Протестующие заблокировали выход у здания и не давали депутатам выйти. В ходе столкновений пострадали десятки полицейских. Территория была освобождена только к 02:00 среды.