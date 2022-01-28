МВД Киргизии возбудило уголовное дело после стрельбы на границе с Таджикистаном

МВД Киргизии возбудило уголовное дело после перестрелки на границе с Таджикистаном по статье о «преступлении против мира». Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Дело возбудили в ОВД Баткенского района по статье 402 УК Кыргызской Республики. В отношении пострадавших проведут судебно-медицинскую экспертизу.

Столкновение началось с того, что вечером 27 января на неподтвержденном участке границы между поселениями в Киргизии и Таджикистане пограничники второй стороны перекрыли участок дороги, несмотря на просьбы не делать этого, заявили в погранслужбе Киргизии.

В результате переговоров о прекращении перекрытия дороги удалось договориться. Но согласие было нарушено, и, как указали в ведомстве, военные пограничной службы Таджикистана напали на поселения в Баткенского района, в которых проживают простые граждане. Дома жителей повредились, несколько военных и один гражданский получили огнестрельные ранения, их госпитализировали.

Представитель ОДКБ Станислав Зась заявил, что ситуация стала поводом для серьезного беспокойства.