МВД Казахстана пригрозило уничтожением вооруженным погромщикам
МВД Казахстана: «Тех, кто откажется сложить оружие, ждет уничтожение»
Полиция Казахстана ликвидирует участников беспорядков, которые откажутся сложить оружие или окажут вооруженное сопротивление. Как сообщил «Sputnik Казахстан», такое заявление выпустило Министерство внутренних дел республики.
В ведомстве заявили, что по данным на вечер четверга, 6 января, обстановка стабилизировалась в Шымкенте, Павлодарской, Североказахстанской и Туркестанской областях.
Хуже всего ситуация в Алма-Ате, где вооруженные группировки продолжают громить магазины. Во всех регионах республики усилили патрули нарядов полиции и Национальной гвардии.
В рамках введенного в стране режима чрезвычайного положения въезд и выезд из населенных пунктов доступны только через блокпосты.
Задержания зачинщиков беспорядков продолжаются.
«В случае вооруженного сопротивления требованиям сложить оружие их уничтожают», — заявили в ведомстве.
Как напомнил RT, в ходе охвативших Казахстан беспорядков погибли 18 сотрудников органов внутренних дел и бойцов Национальной гвардии. Пострадали 748 силовиков. В ходе спецопераций в Казахстане задержали 2298 человек.
Несанкционированные митинги начались в Казахстане 2 января, в городе Жанаозен, где жители высказались против двукратного повышения цен на сжиженный газ. Протест поддержали другие регионы. В результате акции переросли в горячую фазу.
В минувший вторник в Алма-Ате начались столкновения протестующих с силовиками, которые продолжаются до сих пор.