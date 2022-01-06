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    06 января 2022, 20:53

    МВД Казахстана пригрозило уничтожением вооруженным погромщикам

    МВД Казахстана: «Тех, кто откажется сложить оружие, ждет уничтожение»

    Анатолий Минкин

    Полиция Казахстана ликвидирует участников беспорядков, которые откажутся сложить оружие или окажут вооруженное сопротивление. Как сообщил «Sputnik Казахстан», такое заявление выпустило Министерство внутренних дел республики.

    МВД Казахстана пригрозило уничтожением вооруженным погромщикам

    В ведомстве заявили, что по данным на вечер четверга, 6 января, обстановка стабилизировалась в Шымкенте, Павлодарской, Североказахстанской и Туркестанской областях.

    Хуже всего ситуация в Алма-Ате, где вооруженные группировки продолжают громить магазины. Во всех регионах республики усилили патрули нарядов полиции и Национальной гвардии.

    В рамках введенного в стране режима чрезвычайного положения въезд и выезд из населенных пунктов доступны только через блокпосты.

    Задержания зачинщиков беспорядков продолжаются.

    «В случае вооруженного сопротивления требованиям сложить оружие их уничтожают», — заявили в ведомстве.

    Как напомнил RT, в ходе охвативших Казахстан беспорядков погибли 18 сотрудников органов внутренних дел и бойцов Национальной гвардии. Пострадали 748 силовиков. В ходе спецопераций в Казахстане задержали 2298 человек.

    Несанкционированные митинги начались в Казахстане 2 января, в городе Жанаозен, где жители высказались против двукратного повышения цен на сжиженный газ. Протест поддержали другие регионы. В результате акции переросли в горячую фазу.

    В минувший вторник в Алма-Ате начались столкновения протестующих с силовиками, которые продолжаются до сих пор.