МВД Казахстана пригрозило уничтожением вооруженным погромщикам

Полиция Казахстана ликвидирует участников беспорядков, которые откажутся сложить оружие или окажут вооруженное сопротивление. Как сообщил «Sputnik Казахстан», такое заявление выпустило Министерство внутренних дел республики.

В ведомстве заявили, что по данным на вечер четверга, 6 января, обстановка стабилизировалась в Шымкенте, Павлодарской, Североказахстанской и Туркестанской областях.

Хуже всего ситуация в Алма-Ате, где вооруженные группировки продолжают громить магазины. Во всех регионах республики усилили патрули нарядов полиции и Национальной гвардии.

В рамках введенного в стране режима чрезвычайного положения въезд и выезд из населенных пунктов доступны только через блокпосты.

Задержания зачинщиков беспорядков продолжаются.

«В случае вооруженного сопротивления требованиям сложить оружие их уничтожают», — заявили в ведомстве.

Как напомнил RT, в ходе охвативших Казахстан беспорядков погибли 18 сотрудников органов внутренних дел и бойцов Национальной гвардии. Пострадали 748 силовиков. В ходе спецопераций в Казахстане задержали 2298 человек.

Несанкционированные митинги начались в Казахстане 2 января, в городе Жанаозен, где жители высказались против двукратного повышения цен на сжиженный газ. Протест поддержали другие регионы. В результате акции переросли в горячую фазу.

В минувший вторник в Алма-Ате начались столкновения протестующих с силовиками, которые продолжаются до сих пор.