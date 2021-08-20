МВД Казахстана пригрозило проверкой «языковым патрулям»

Работу так называемых «языковых патрулей» Казахстана и их видео на YouTube проверит полиция. По результатам мероприятий правоохранители примут решение о заведении уголовного дела. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана.

В ведомстве заявили, что к ним поступило несколько обращений с требованием дать правовую оценку видеоматериалам, опубликованным на YouTube.

«В рамках рассмотрения данных обращений будет проведена соответствующая проверка и дана процессуальная оценка содержанию материалов и действиям лиц, фигурирующих в указанных видеороликах», — заявили в пресс-службе МВД Казахстана.

При этом там подчеркнули, что проверка потребует времени для проведения исследований, чтобы подтвердить присутствие на записи противоправных действий.

В Казахстане уже не первый раз группы молодых людей требуют извинений на камеру от русскоговорящих жителей республики. Они добиваются этого угрозами и оскорблениями. После этого видео публикуется на YouTube.

Как сообщила «Газета.ru», в минувший четверг, 19 августа, полиция Алма-Аты задержала владельца YouTube-канала Куата Ахметова, который стоит за организацией «языковых патрулей». Во время задержания блогер сначала разговаривал с правоохранителями по-казахски. После он передал свой смартфон сопровождавшей его девушке и перешел на русский язык.

По неподтвержденной информации, против Ахметова завели уголовное дело по статье о разжигании национальной розни. Сам блогер считает, что действовал в рамках закона.

Поведение «языковых патрулей» раскритиковал руководитель администрации президента Казахстана Даурен Абаев. Он назвал действия местных националистов возмутительными и недопустимыми.