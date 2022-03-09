МВД Грузии опровергло наплыв россиян и белорусов в страну

Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури опроверг «распространяемую определенными лицами» информацию о наплыве граждан РФ и Белоруссии в Грузию в последние дни. Об этом написал «Интерфакс».

Граница Грузии контролируется соответствующими службами на самом высоком уровне, заметил Гомелаури.

«В течение последних 13 дней в Грузию вошли немногим более 20 тысяч граждан России. В 2019 году за аналогичный период в 13 дней в Грузию прибыли 40 тысяч российских граждан», — уточнил он.

Глава грузинского МВД добавил, что на данный момент в стране остаются примерно три тысячи российских граждан. Еще более 100 граждан в Грузию «не впустили по разным причинам».

По словам Гомелаури, россияне прибывают в Грузию из Турции и Армении.

«Очень много российских граждан из северокавказских республик — дагестанцы, чеченцы, в основном женщины и дети, которые находились в последние дни в Турции из-за прекращения полетов и сейчас организованно въезжают на автобусах в Грузию и прямо направляются через КПП „Ларс“ на родину», — сообщил министр.

Ранее «Известия» сообщали, что Грузия может ужесточить наказание за дискриминацию по нацпризнаку. Парламент Грузии работает над ужесточением закона. За его принятие выступает глава правящей партии страны. По мнению председателя парламента Ираклия Кобахидзе, притеснение русских угрожает сотням тысяч грузин, живущих в России, Абхазии и Южной Осетии. Политик призвал сограждан не разжигать этническую рознь.