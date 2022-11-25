Мир 25 ноября 2022, 03:33 «Неприемлемая эскалация». Блокаду аэропорта Берлина экоактивистами назвали преступлением Глава МВД ФРГ Фезер назвала преступлением акцию экоактивистов в немецком аэропорту Unsplash

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Экоактивисты из группировки «Последнее поколение», заблокировавшие 24 ноября взлетно-посадочные полосы аэропорта Берлина, совершили преступление. Такое заявление министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер сделала на своей странице в Twitter.

«Блокировка аэропорта Берлина — это еще одна неприемлемая эскалация. Я хотела бы поблагодарить федеральную полицию за их быстрые и решительные действия против этих преступников. Эти действия разрушают общественное признание борьбы с изменением климата», — отметила глава МВД Германии.

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Экоактивисты из немецкого движения смогли пробраться на летное поле аэропорта имени Вилли Брандта. После этого несколько человек приклеили себя к дорожному покрытию. Сотрудникам аэропорта пришлось временно перекрыть две взлетно-посадочные полосы.

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