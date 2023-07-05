Мир 05 июля 2023, 20:30 МВД Франции сообщило о прекращении беспорядков в стране Глава МВД Франции Дарманен: беспорядки в стране прекратились, ситуация спокойная РИА «Новости»

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Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что беспорядки прекратились по всей территории страны. Об этом он заявил на слушаниях в сенате, которые транслировал сайт верхней палаты парламента.

«Мы констатируем возвращение спокойствия на всей территории Франции», — сказал Дарманен.

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Министр отметил, что его ведомство по-прежнему находится в режиме повышенной мобилизации. Полиция будет внимательно следить за тем, что произойдет в ближайшие дни.

Слова главы МВД подтвердила премьер-министр Элизабет Борн. Она сообщила, что ситуация во Франции постепенно стабилизируется и возвращается к норме. Борн проинформировала сенаторов о принятых мерах по восстановлению спокойствия в стране.

Накануне министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр привел данные о последствиях беспорядков во Франции. Пострадали более тысячи магазинов, торговых центров, табачных лавок и банков начиная с 27 июня. Власти решили помочь пострадавшим предпринимателям. В первую очередь им дадут отсрочку по уплате налогов и страховых взносов.