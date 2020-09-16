МВД Белоруссии заявило об утечке личных данных 300 милиционеров

Он уточнил, что личные данные силовиков появились в Сети, начиная с 9 августа. Опубликованными данными воспользовались злоумышленники.

«Более 250 сотрудников и членов их семей подверглись деструктивному давлению», — рассказал Паршин.

МВД не оставило без внимания такие правонарушения и уже завело 43 уголовных дела в отношении лиц, которые рассылали угрозы силовикам и их семьям. Удалось установить личности 21 подозреваемого. Всем им грозит уголовная ответственность с реальными сроками. Еще 36 человек привлекли к административной ответственности.

После президентских выборов в Белоруссии, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко, в стране начались несанкционированные акции протеста. В первые дни несогласные с результатами голосования сталкивались с сотрудниками правоохранительных органов.

По официальным данным, количество задержанных нарушителей общественного порядка составило почти семь тысяч человек. Счет пострадавших шел на сотни, как со стороны протестующих, так и силовиков. После несанкционированные акции, шествия и митинги стали проходить мирно. Власти страны считают, что за протестами стоят западные кураторы.

Как сообщила газета «Известия», власти Минска оценили ущерб городу от несанкционированных акций в более чем 750 тысяч белорусских рублей (289 тысяч долларов). Речь идет об уборке территорий после массовых шествий и очистке фасадов домов от вандальных надписей, которые оставили протестующие.