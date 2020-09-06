МВД Белоруссии заявило о задержании «сотен граждан» на акциях 6 сентября

«По всей стране сегодня задержаны сотни граждан за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Окончательная цифра нам не известна, ее планируется озвучить утром в понедельник», — заявила она.

Несогласованные акции протеста проходят в Минске и других городах Белоруссии 6 сентября. Милиционеры несут в столице службу в усиленном режиме. Для обеспечения безопасности дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД.

«Марш единства» начался в Минске утром 6 сентября. В столице закрыли сразу несколько станций метро. Днем толпа протестующих добралась до резиденции Лукашенко. Рядом с Дворцом независимости силовики выставили оцепление, были выведены водометы. После белорусы постепенно направились к стеле «Минск — город-герой».

Неизвестное вещество распылили в воздухе около оцепления ОМОН вокруг Дворца независимости. Кто из сторон применил газ и почему, пока не установлено. К столкновениям это не привело.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после оглашения результатов выборов президента. На них в шестой раз победил действующий глава республики Александр Лукашенко. Несогласные с результатами голосования вышли на улицы с требованием отставки главы республики и проведения новых выборов.