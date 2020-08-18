МВД Белоруссии заявило, что милиция не поддержит протестующих

В МВД отметили, что, несмотря на лозунги «милиция с народом», участники протестов прикладывают все усилия, чтобы доказать обратное. Они формируют представление, что быть правоохранителем — это стыдно и плохо.

«От нас ждут пафосного расставания с удостоверениями, присоединения к колоннам протестующих, публичного осуждения коллег и власти в целом. Этого не будет», — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что разделяют ответственность за все, что произошло с мирными гражданами за минувшие дни, но при этом требуют разбора каждой ситуации, чтобы дать ей оценку.

«Если милиция должна „быть с народом“, то почему под этим „народом“ подразумеваются только тысячи протестующих, а не миллионы остающихся в эти дни дома или на работе и желающих только одного — безопасности для себя и своих близких?» — задали вопрос авторы заявления.

Они призвали не поддаваться на призывы политических манипуляторов к тотальной ненависти в отношении сотрудников МВД, которые занимаются защитой граждан.

Акции протеста начались в Белоруссии в ночь после выборов президента. На них с большим отрывом победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Сторонники лидера оппозиции Светланы Тихановской с результатами не согласились и вышли на несанкционированные акции протеста, где произошли столкновения с силовиками.

По данным МВД, задержаны более шести тысяч человек. Несколько сотен получили ранения, в том числе как минимум 120 сотрудников правоохранительных органов. Задержанных начали отпускать в конце прошлой недели.

Несанкционированные митинги в Белоруссии продолжаются до сих пор. Участники требуют привлечь к ответственности силовиков за необоснованное насилие, отправить в отставку президента Белоруссии Александра Лукашенко и провести новые выборы. На этой неделе кроме несанкционированных митингов в стране начались забастовки на предприятиях. Однако, по словам властей, сегодня все промышленные производства работают как обычно.