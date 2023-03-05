Мир 05 марта 2023, 22:49 МВД Белоруссии сообщило о создании подразделения беспилотников СТВ: беспилотная авиация появится в МВД и внутренних войсках Белоруссии РИА «Новости»

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Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков заявил, что органы внутренних дел и внутренние войска страны создадут подразделения беспилотной авиации с вооруженными БПЛА. Необходимость создания таких подразделений министр в эфире телеканала СТВ объяснил ситуацией на Украине.

«Мы отслеживаем ситуацию, которая на сегодня происходит на Украине, что происходит на полях сражений, у нас появляется новое подразделение. Появляется беспилотная авиация, так называемые дроны», — сообщил глава белорусского МВД.

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Кубраков отметил, что дроны используются не только для мониторинга оперативной обстановки на определенном участке местности и поиска людей. Появляются и ударные беспилотники, которые уже стоят на вооружении внутренних войск. При необходимости эти аппарата способны остановить автомобили с преступниками и уничтожить их в случае необходимости. Такого рода работа идет и на приграничных территориях.

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«Поэтому на сегодня в арсенале органов внутренних дел и во внутренних войсках имеется вся необходимая техника и вооружение, чтобы навести порядок и не допустить совершения преступлений на территории нашей страны», — заключил Кубраков.

Ранее сообщалось, что украинские силовики начали копать вторую линию противотанковых рвов у границы с Белоруссией в Ровенской области. Также они возводят заграждения, при этом они используют специальные бетонные конструкции — тетраэдры.