МВД Белоруссии разыскало администратора канала с данными силовиков. Им оказался подросток

Оперативники гомельского управления собственной безопасности МВД Белоруссии установили личность администратора Telegram-канала «Данные карателей Беларуси». Личные данные силовиков страны выкладывал 15-летний школьник.

Об этом сообщила официальный представитель министерства Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

«Установлен администратор телеграм-канала „Данные карателей Беларуси“. Создателя деструктивного канала, 15-летнего жителя Добруша, установили оперативники гомельского управления собственной безопасности МВД. Подросток подтвердил, что в мессенджере обновлял и размещал информацию о сотрудниках органов внутренних дел республики», — написала она.

Мальчик рассказал, что в августе ему написал неизвестный. Он предложил создать и администрировать канал — школьнику не нужно было ниче выдумывать, только репостить сведения из других таких пабликов. Он согласился, но решил извлечь из этого личную выгоду. Подросток создал канал под вымышленным именем, накачал его ботами, а затем стал публиковать там данные о правоохранителях и их семьях. Чемоданова отметила, что большую часть публикаций он репостил из «Карателей Беларуси».

Через некоторое время на канале появились «сообщения об оказании материальной помощи для развития ресурса и поддержки пострадавших людей». По словам Чемодановой, все деньги падали на на биткоин-кошелек администратора — в дальнейшем он тратил их на еду, одежду и развлечения. Школьник также планировал накопить и купить себе кроссовый мотоцикл.

«В отношении несовершеннолетнего проводится проверка, его действиям будет дана правовая оценка по фактам клеветы, публичного оскорбления представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, незаконного собирания либо распространения информации о частной жизни, мошенничества», — написала она.

Деньги, которые школьник уже успел накопить, пойдут в доход государства. Telegram-канал сейчас контролируют правоохранители. Они уже установили нескольких подписчиков, которые направляли сведения о силовиках для публикации. Их действиям тоже дадут правовую оценку.