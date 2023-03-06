Мир 06 марта 2023, 15:10 МВД Белоруссии предложило ввести ответственность за просмотр порно с детьми Замглавы МВД Белоруссии Казакевич: случаи педофилии угрожают будущему страны Пресс-служба МВД

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В Белоруссии могут ввести уголовную ответственность за просмотр порнографических фильмов с участием детей. Замглавы МВД республики Геннадий Казакевич заявил, что в ближайшее время жители страны на сайте ведомства смогут оставить свое мнение об этой инициативе. Выступление замминистра транслировали на YouTube-канале Национального пресс-центра.

«Нами инициировано введение ответственности за изготовление, приобретение, хранение и просмотр порнографических материалов с изображением заведомо малолетнего», — рассказал Казакевич.

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По его словам, в ведомстве хотят понять, как белорусы относятся к этому предложению. Замглавы МВД республики подчеркнул, что сейчас правоохранителям не составляет труда выявить, кто просматривает такие фильмы.

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В Telegram-канале МВД Белоруссии добавили, что негативные последствия педофилии представляют угрозу будущему страны. В 2012 году в республики зафиксировали 38 подобных преступлений, а в прошлом году — уже 1089.

Ранее стало известно, что работавший в одной из московских школ учитель снимал порнографические ролики с участием детей. В отношении 39-летнего педагога возбудили два уголовных дела.