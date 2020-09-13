МВД Белоруссии подтвердило открытие огня на протестах

Правоохранители открыли огонь для пресечения незаконных действий участников митинга.

«Некоторые источники в интернете около 18:00 распространили информацию о том, что в Минске был слышен звук, похожий на выстрел. Разобрались. Сотрудники милиции задерживали несколько активных участников на проспекте Победителей», — говорится в сообщении.

В то же время не менее 100 граждан пытались отбить их у правоохранителей. Именно поэтому стражи порядка произвели предупредительный выстрел в воздух. В ведомстве отметили, что правоохранители не использовали светошумовые гранаты.

Всего на протестах в Минске 13 сентября задержали более 400 человек, добавили в МВД.

По данным на 19:00, протестные акции в Белоруссии завершились практически везде, за исключением Минска.

Ранее белорусские хакеры пригрозили обрушить налоговую, энергетическую и банковскую системы, а также «убить рубль» и запустить блокировку счетов близких друзей президента Александра Лукашенко. IT-разработчики требуют от главы государства выйти с громкоговорителем из Дворца независимости и извиниться перед белорусами.

Во время воскресной протестной акции в Минске многотысячная толпа вплотную подошла к резиденции Лукашенко. Белорусы требовали, чтобы глава республики ушел в отставку.