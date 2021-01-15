МВД Белоруссии опровергло слухи о создании лагеря для протестующих

Запись с планами белорусских властей о создании «лагеря» для оппозиционеров в стране — фейк. Об этом заявила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

Она рассказала об этом РИА «Новости».

«Мы не комментировали и не будем комментировать фейки. Задачами МВД является охрана общественного порядка, обеспечение безопасности и борьба с преступностью. В своей деятельности мы руководствуемся законом», — отметила Чемоданова.

Ранее оппозиционная инициатива BYPOL опубликовала аудиозапись. На ней было слышно, как мужской голос — утверждалось, что он принадлежит замминистру внутренних дел Николаю Карпенкову — рассказывал о создании «лагеря» для оппозиционеров. Он сообщил, что в Белоруссии поручили создать такое место и отселить в него «особо острокопытных» протестующих. По периметру лагеря должна быть растянута колючая проволока.

Кроме того, в записи сказано, что протестующий Александр Тарайковский погиб в Минске в результате ранения в грудь резиновой пулей. Оппозиционер из Белоруссии Павел Латушко заявил, что аудиозапись передадут в Совбез ООН, Совет ЕС, ОБСЕ, Совет Европы. Кроме того, ее отдельно направят официальным властям России и США.