МВД Белоруссии опровергло данные об одном погибшем на митинге

Погибших нет. пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

Ранее представитель правозащитного центра «Весна» Валентина Стефанович сообщила ТАСС об одном погибшем в Минске — 26-летнем молодом человеке, который скончался от полученных травм во время наезда спецтранспорта на протестующих.

Волна протестов в Белоруссии началась после предварительного оглашения результатов голосования. Силовики разгоняли толпу, используя специальную технику и светошумовые гранаты. После беспорядков Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела — участникам и организаторам столкновений грозит до 15 лет тюрьмы.

По последним данным ЦИК Белоруссии, в голосовании приняли участие 5, 79 миллионов человек. Большую часть голосов горожане отдали за Александра Лукашенко — 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%.

Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах, отправив телеграмму.