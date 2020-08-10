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    10 августа 2020, 11:33

    МВД Белоруссии опровергло данные об одном погибшем на митинге

    Анастасия Калинина

    Представители МВД Белоруссии заявили, что официально погибших в день выборов на митинге нет. Об этом представитель ведомства сказал ТАСС.
    МВД Белоруссии опровергло данные об одном погибшем на митинге

    Погибших нет.

    пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

    Ранее представитель правозащитного центра «Весна» Валентина Стефанович сообщила ТАСС об одном погибшем в Минске — 26-летнем молодом человеке, который скончался от полученных травм во время наезда спецтранспорта на протестующих.

    Волна протестов в Белоруссии началась после предварительного оглашения результатов голосования. Силовики разгоняли толпу, используя специальную технику и светошумовые гранаты. После беспорядков Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела — участникам и организаторам столкновений грозит до 15 лет тюрьмы.

    По последним данным ЦИК Белоруссии, в голосовании приняли участие 5, 79 миллионов человек. Большую часть голосов горожане отдали за Александра Лукашенко — 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%.

    Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах, отправив телеграмму.

    Новости SMI.FM