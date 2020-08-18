МВД Белоруссии назвало число арестованных участников протестов

Белорусские правоохранители задерживали людей во время несанкционированных митингов. Сейчас в ОВД республики находятся 44 арестованных, сообщили в МВД Белоруссии.

«В настоящее время в местах содержания задержанных территориальных ОВД республики остаются 44 административно арестованных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. В том числе в ЦИП ГУВД Мингорисполкома находятся шесть граждан, с которыми проводятся необходимые следственные действия», — сообщила в Telegram-канале официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.

Она добавила, что все списки с именами задержанных можно найти на информационных стендах или у входа в здания ОВД и центра изоляции правонарушителей (ЦИП).

Ранее в МВД отметили, что милиция не станет осуждать действующую власть и присоединяться к протестным акциям. При этом в министерстве подчеркнули, что разделяют ответственность за все произошедшее с мирным населением. Правоохранители намерены требовать разбора каждого отдельного случая, чтобы иметь возможность дать им оценку.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Голосование закончилось победой Александра Лукашенко, который обошел лидера оппозиции Светлану Тихановскую. Несогласные с результатами выборов начали устраивать митинги с требованием провести голосование еще раз. Акции переросли в столкновения с правоохранителями.

По информации МВД, в результате стычек несколько сотен человек получили ранения. Среди пострадавших оказались как минимум 120 сотрудников правоохранительных органов. Были задержаны более шести тысяч граждан, трое погибли. Кроме перевыборов, участники протестов требуют также прекратить насилие со стороны силовиков.