МВД Белоруссии назвало фейком информацию об изнасиловании задержанных

В Белоруссии нет ни одного факта изнасилования милиционерами задержанных во время несанкционированных акций. В этом уверил начальник криминальной милиции республики Геннадий Казакевич на пресс-конференции 16 сентября.

«Я могу со всей ответственностью заявить, что нет ни одного установленного факта изнасилований со стороны сотрудников милиции», — приводит «Sputnik Беларусь» слова Казакевича.

Он добавил, что вся информация о сексуальном насилии со стороны правоохранителей — это фейк.

«Изнасиловать в автозаке нельзя», — подчеркнул Казакевич.

Участники пресс-конференции рассказали, что в Белоруссии за время протестов более 250 милиционеров и членов их семей подверглись клевете и угрозам.

Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов президента республики 9 августа. Соперница Александра Лукашенко Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10,1% избирателей. Действующий белорусский лидер получил 80,1% голосов. После сообщения ЦИК о победе Лукашенко люди вышли на улицы, начались стычки с силовиками. Белорусская оппозиция создала координационный совет.