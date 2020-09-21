МВД Белоруссии назвало число задержанных на воскресных протестах

В Белоруссии в минувшие выходные прошло более двух десятков протестных акций, в которых участвовали 20 тысяч человек. Свыше 440 человек сотрудники правоохранительных органов задержали.

Данные по протестам разместила в Telegram-канале пресс-служба МВД республики. Всего известно о 24 несанкционированных акциях.

«Приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения», — отметили в ведомстве.

Милиция задержала 442 человека, вышедших на улицы, из них 266 — в Минске. До рассмотрения дел по административным правонарушениям в местах содержания задержанных находятся 330 человек.

В Бресте для пресечения противоправных действий сотрудники МВД применили слезоточивый газ и один раз выстрелили в воздух светошумовым патроном в качестве предупреждения. На такие меры правоохранители пошли, чтобы сдержать напор митингующих и предотвратить нападения на милицию.

«Постоянные увещевания, просьбы и требования с нашей стороны о соблюдении законодательства некоторые граждане упорно игнорируют», — заметили в ведомстве. Это приводит в том числе к возбуждению уголовных дел.

Массовые протестные акции в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. На них, по данным ЦИК, победил действующий президент Александр Лукашенко с более чем 80% голосов. Оппозиция итогов голосования не признала и потребовала перевыборов. По словам Лукашенко, за происходящим в стране стоят западные страны.