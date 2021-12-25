Водителям Афганистана запретили включать музыку в машинах

Пришедшие к власти в Афганистане участники террористического движения «Талибан»* ввели новые правила для автолюбителей. Теперь во время движения водителям запрещено слушать музыку, а также сажать в машину женщину без хиджаба. Об этом сообщило издание Kabul News на своей странице в Twitter.

Журналисты выяснили, что все афганские водители получили письменный приказ с указанием следовать новым правилам. Его подготовило Министерство по делам ислама. Подлинность документа подтвердили в правительстве страны.

После прихода к власти талибы* упразднили Министерство по делам женщин, запретили слушать музыку во время свадебных торжеств, ввели обязательное требование о ношении хиджаба для женщин и разделили учебные заведения по половому признаку.

Приход к власти «Талибана»* в Афганистане привел к серьезному экономическому кризису в стране. Международный валютный фонд и Всемирный банк остановили поступления средств, которые составляли почти половину государственного бюджета.

Такое положение привело к взлету цен на продукты питания и лекарства. Ситуацию сильно осложнила засуха, которая не позволила собрать достаточный для зимовки урожай.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.