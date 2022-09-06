Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс против поставок оружия Украине | 360°

Мир 06 сентября 2022, 22:51 Поделиться Telegram

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Viber Pink Floyd против поставок оружия Украине. Группа напомнила Зеленскому о предвыборных обещаниях К позиции звезды масштаба основателя Pink Floyd могут прислушаться РИА «Новости»

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Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс призвал Запад «не подливать масла в огонь» и выступил против поставок оружия Киеву. Музыкант обратился к супруге президента Украины и заметил, что от ее мужа стоит потребовать выполнения предвыборных обещаний и прекращения конфликта. Многие поддержали звезду в Сети. Специалисты уверены, что к мнению Уотерса могут прислушаться.

Основатель Pink Floyd против поставок оружия на Украину

Культовый британский музыкант и один из основателей Pink Floyd Роджер Уотерс в своих соцсетях выступил против поставок вооружений украинской стороне. Он опубликовал целое письмо супруге президента Украины Владимира Зеленского Елене.

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«Если под „поддержкой Украины“ вы подразумеваете, что Запад должен продолжить поставки вооружений Киеву, я боюсь, вы глубоко ошибаетесь. Никогда подливание масла в огонь в виде вооружений не помогало приблизить конец войны, не поможет и сейчас», — заявил музыкант.

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Более того, он назвал США главным зачинщиком конфликта на Украине. При этом, по словам звезды, американские власти находятся на весьма безопасном расстоянии.

«Не лучше ли потребовать выполнения предвыборных обещаний вашего супруга и прекратить этот кровопролитный конфликт?» — подчеркнул Уотерс.

РИА «Новости»

Реакция на слова Уотерса в Сети

Несмотря на то, что среди фанатов звезды оказались недовольные его мнением, многие иностранные пользователи все же поддержали высказывание музыканта.

Например, Шерри Скотт из Южной Каролины написала, что является матерью сына, который служил и остался инвалидом. Теперь парень пытается вернуться к нормальной жизни.

«Уверяю вас, больше пуль и бомб — это не решение», — написала Скотт.

«Хорошо сказано», — подчеркнул Роберт Мэррей из Австралии.

«Роджер настаивает на мире! Все мы должны делать это любыми доступными средствами», — добавил Бил Стьювордсон из Великобритании.

К Уотерсу могут прислушаться

При этом ранее Уотерс не проявлял симпатии к России. Об этом «360» рассказал председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства» Юрий Самонкин.

«Он (Уотерс — прим. ред.) не является представителем мягкой силы России на Британских островах. <…> Он единственный представитель коллективного Запада, звезда такой величины, который называет вещи своими именами. Он уже критиковал однополярный мир, говорил о проблематике энергетического кризиса в Европе, о том, что Великобритании нужно выстраивать отношения с РФ не с позиции силы, а с позиции национальных интересов. Конечно, он не поддерживает киевский режим», — пояснил Самонкин.

По его словам, даже само воспитание не позволяет Уотерсу делать заявление другого характера, ведь отец звезды воевал в годы Второй мировой войны против нацистской Германии и трагически погиб. И заявления музыканта — это отражение мыслей гражданского общества Великобритании, которое сейчас, к сожалению, высказаться не может, считает Самонкин.

«Идет мощное давление в западных СМИ в отношении тех людей, которые думают иначе. <…> Но, безусловно, позиция звезды такой величины будет услышана. <…> Это один из ярких лидеров общественного мнения, к позиции которого стоит прислушиваться», — подчеркнул Самонкин.

Отношение РФ к поставкам вооружения на Украину

Ранее российская сторона направила ноту странам НАТО. Причина — все те же поставки вооружения на Украину. При этом глава МИД России Сергей Лавров отметил, что содержащие вооружение для Киева грузы станут законной целью РФ.

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что накачивание Украины оружием не помогает в российско-украинских переговорах.

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