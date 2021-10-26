Музыкант Михалок объяснил избиение зрителя на концерте в Полтаве

Лидер белорусской группы Brutto Nostra Сергей Михалок записал видеообращение к фанатам, в котором объяснил свой поступок на концерте в Полтаве: он ударом головы сбил с ног зрителя, который забрался на сцену, чтобы «принять участие в дуэли». Ролик опубликовали на YouTube-канале коллектива.

«Он начинает материться, я понимаю, что он вообще никакос. А на сцене мой сын. <…> Ну я че-то начинаю ему говорить, понимаю, что он что-то хамит. Матерится. <…> Он хаманул, что-то дерзкое сказал. Я думаю: „Мое рабочее место, люди смотрят, мы — Brutto Nostra, я — Михалок“. Ну как бы имидж предполагает. <…> Так, тихонечно его боданул», — объяснил Михалок.

Музыкант добавил, что его оппонент остался на концерте, а когда приехала полиция, мужчина не стал предъявлять никаких претензий.

На прошлой неделе Михалок ударил головой зрителя на концерте в Полтаве. Фронтмен Brutto Nostra потребовал у оказавшегося на сцене мужчины билет. Вместо ответа он услышал матерщину, вышел из себя и ударил человека головой.