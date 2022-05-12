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    12 мая 2022, 14:29

    Музыкальный критик Соседов рассказал, что не будет смотреть «Евровидение» без России

    Полина Гребенщикова

    Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что его перестал интересовать конкурс «Евровидение» без участия в нем России. Об этом он рассказал NEWS.ru.

    Музыкальный критик Соседов рассказал, что не будет смотреть «Евровидение» без России

    «Для меня больше не существует конкурса „Евровидение“. Мы не должны его обсуждать вообще. Я не слышал ни одной песни нынешнего Евровидения и слушать не собираюсь. Меня этот конкурс интересовал исключительно в контексте участия в нем России», — сказал Сергей Соседов.

    Ранее Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщил, что российские артисты не будут участвовать в «Евровидении» в 2022 году. В ответ Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), Первый канал и радиодом «Останкино» заявили, что выходят из Европейского вещательного союза.

    Ранее музыкальный критик Илья Легостаев сказал, что с большой долей вероятности на «Евровидении» победит украинская группа Kalush Orchestra. По его мнению, в другой политической ситуации группа могла бы попасть в пятерку, но не на первое место.