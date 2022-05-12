Музыкальный критик Соседов рассказал, что не будет смотреть «Евровидение» без России

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что его перестал интересовать конкурс «Евровидение» без участия в нем России. Об этом он рассказал NEWS.ru.

«Для меня больше не существует конкурса „Евровидение“. Мы не должны его обсуждать вообще. Я не слышал ни одной песни нынешнего Евровидения и слушать не собираюсь. Меня этот конкурс интересовал исключительно в контексте участия в нем России», — сказал Сергей Соседов.

Ранее Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщил, что российские артисты не будут участвовать в «Евровидении» в 2022 году. В ответ Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), Первый канал и радиодом «Останкино» заявили, что выходят из Европейского вещательного союза.

Ранее музыкальный критик Илья Легостаев сказал, что с большой долей вероятности на «Евровидении» победит украинская группа Kalush Orchestra. По его мнению, в другой политической ситуации группа могла бы попасть в пятерку, но не на первое место.