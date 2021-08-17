Музыкальный критик поделился впечатлениями от белорусского «X-фактора»

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал о своем восхищении от белорусской версии талант-шоу «X-фактор». По его словам, этот проект может стать «настоящей бомбой». Об этом написал сайт NEWS.ru.

«По условиям контракта я не могу до поры раскрывать его детали и сюрпризы, но могу сказать, что, если будет сделан хороший монтаж, оно может стать настоящей бомбой, и не только для Белоруссии. Таланты и неординарные люди среди участников, конечно же, есть, и было странно, если бы это было не так. Но давайте подождем телеверсии шоу», — добавил критик.

Ранее Соседов рассказал про гонорары участников белорусской версии талант-шоу «X-фактор». По его словам, они «вовсе не заоблачные», в том числе и у Ольги Бузовой, которая также принимает участие в проекте в качестве члена жюри.