Музыкальный критик объяснил, почему Little Big смогут поехать на Евровидение. Такое уже случалось раньше

Организаторы Евровидения отменили проведение конкурса из-за коронавируса. Россию должна была представлять группа Little Big. Теперь остается открытым вопрос, поедут ли музыканты на следующий международный конкурс. Надежда на это определенно есть.

«Я надеюсь, что в каком виде бы Евровидение ни вернулось в наше расписание, в этом году или в следующем, группа Little Big все равно будет представлять Россию. И в этом смысле никакой отмены, никаких изменений нет», — сказал «360» музыкальный обозреватель, радиоведущий и продюсер Борис Барабанов.

Он добавил, что решение отправить на конкурс именно эту группу было очень правильным, остроумным и долгожданным. Несмотря на отмену, исполнители все же могут побороться за победу в следующем году.

«В практике российского представительства на Евровидении уже есть такая ситуация, когда артист сначала был выбран в качестве делегата от России, потом не поехал на Евровидение, а поехал на следующий год. Я говорю о Юлии Самойловой», — пояснил эксперт.

Такой же сценарий может произойти и с Little Big. Другое дело, что ситуация в мире сейчас очень изменчивая и непредсказуемая, поэтому сложно предугадать, что вообще будет с конкурсом дальше.

«За последние несколько дней вся ситуация в мире, в том числе в массмедиа очень сильно изменилась. Конечно, я был бы за то, если бы Евровидение сохранилось в нынешнем виде и группа Little Big поехала», — заключил Барабанов.

Об отмене Евровидения стало известно вечером 18 марта. Организаторы конкурса сообщили о решении Европейского вещательного союза в Twitter. Конкурс не состоится из-за распространения коронавируса. Сейчас число заболевших уже перевалило за 206 тысяч человек. Скончались от инфекции более 8,2 тысячи пациентов из разных стран.