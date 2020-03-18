    18 марта 2020, 18:13

    Музыкальный критик объяснил, почему Little Big смогут поехать на Евровидение. Такое уже случалось раньше

    Дарья Бунякова, Татьяна Майорова

    Организаторы Евровидения отменили проведение конкурса из-за коронавируса. Россию должна была представлять группа Little Big. Теперь остается открытым вопрос, поедут ли музыканты на следующий международный конкурс. Надежда на это определенно есть.
    Музыкальный критик объяснил, почему Little Big смогут поехать на Евровидение. Такое уже случалось раньше

    «Я надеюсь, что в каком виде бы Евровидение ни вернулось в наше расписание, в этом году или в следующем, группа Little Big все равно будет представлять Россию. И в этом смысле никакой отмены, никаких изменений нет», — сказал «360» музыкальный обозреватель, радиоведущий и продюсер Борис Барабанов.

    Он добавил, что решение отправить на конкурс именно эту группу было очень правильным, остроумным и долгожданным. Несмотря на отмену, исполнители все же могут побороться за победу в следующем году.

    «В практике российского представительства на Евровидении уже есть такая ситуация, когда артист сначала был выбран в качестве делегата от России, потом не поехал на Евровидение, а поехал на следующий год. Я говорю о Юлии Самойловой», — пояснил эксперт.

    Такой же сценарий может произойти и с Little Big. Другое дело, что ситуация в мире сейчас очень изменчивая и непредсказуемая, поэтому сложно предугадать, что вообще будет с конкурсом дальше.

    «За последние несколько дней вся ситуация в мире, в том числе в массмедиа очень сильно изменилась. Конечно, я был бы за то, если бы Евровидение сохранилось в нынешнем виде и группа Little Big поехала», — заключил Барабанов.

    Об отмене Евровидения стало известно вечером 18 марта. Организаторы конкурса сообщили о решении Европейского вещательного союза в Twitter. Конкурс не состоится из-за распространения коронавируса. Сейчас число заболевших уже перевалило за 206 тысяч человек. Скончались от инфекции более 8,2 тысячи пациентов из разных стран.