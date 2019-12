Музыкальный критик назвал уникальным образ солистки Roxette

Шведский дуэт Roxette подарил миру много ярких композиций, а его солистка Мари Фредрикссон создала свой неповторимый образ. Такое мнение в разговоре с «360» выразил музыкальный критик Борис Барабанов.

«Вообще, всю свою творческую жизнь она провела в статусе крепкой поп-рок-певицы, песни Roxette сочинял в основном ее партнер. Roxette — фактически одна из классических групп шведской популярной музыки, которая подарила нам множество легкоузнаваемых песен. Мари Фредрикссон запомнилась всем еще благодаря своему образу такой яркой женщины в брюках и с короткой стрижкой. Образ, который она создала, был ни на что не похож», — сказал Барабанов.

По его словам, в последние годы мир вспоминал о Roxette не благодаря новым хитам группы, а из-за болезни Мари.

«Она тяжело болела и фактически не могла выступать. Какое-то время Мари Фредрикссон выступала на сцене, но практически не слышала себя», — добавил собеседник «360».

Музыкальный критик Сергей Соседов, напротив, считает, что Roxette не внесла большого вклада в мировую поп-культуру.

«У них были танцевальные песни, но во мне они не оставили большого следа. Конечно, это не ABBA была. Эти песни попадали в чарты, они были в моде, но потом это схлынуло и все забылось», — заявил Соседов.

При этом он признал, что в США Roxette получила популярность и хиты группы попадали даже в престижный хит-парад Billboard. Однако, по его мнению, композиции группы ABBA стали мировой музыкальной классикой, а с творчеством Roxette такого не произошло.

Мари Фредрикссон скончалась 9 декабря в своей квартире после долгой борьбы с раком мозга. Певице был 61 год. Группа Roxette появилась в Швеции в середине 1980-х. В ее состав входили всего два человека: солистка Мари Фредрикссон и автор музыки и песен, гитарист, вокалист Пер Гессле. Мировую популярность Roxette принесли такие хиты как Listen to your heart, It must have been love, Spending my time, How do you do! и другие.