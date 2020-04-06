Музыкальный фестиваль пройдет в видеоигре Minecraft

Сообщается, что часть собранных денег от продажи билетов пойдет на борьбу с коронавирусом.

Помимо American Football на фестивале также выступят Anamanaguchi, Baths HANA.

Концерт состоится 11 апреля в 01:00 по московскому времени в виртуальном пространстве Elsewither. Можно купить вип-билет. Он дает доступ к особым местам в игре.