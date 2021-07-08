Музыкальное хранилище Судного дня собрались создать на Шпицбергене

Норвежская компания Elire Management Group создает хранилище Судного для «лучшей музыки в мире». Планируется, что оно будет построено на архипелаге Шпицберген.

Вопросы создания этого хранилища Elire курирует с Международным музыкальным советом. Цифровые копии отобранных композиций будут храниться в капсулах, расположенных глубоко под землей, сообщил Mixmag.

Туда поместят множество записей, начиная от этнической древней музыки и заканчивая песням известных исполнителей и групп.

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«Мы хотим сохранить музыку, которая сформировала нас как людей и сформировала наши страны», — объяснил управляющий директор проекта хранилища Люк Дженкинсон

По его словам, хранилище будет настолько прочным, что сможет выдержать несколько ядерных взрывов. Примерный срок хранения записей составит одну тысячу лет.

Дженкинсон добавил, что отбором записей будут заниматься эксперты музыкального совета, поддерживая связь с представителями разных стран. По его словам, уже сейчас ясно, что туда точно попадут The Beatles.

Первая часть работы по отбору будет сосредоточена на музыке коренных народов мира, потом совет обратится к современным произведениям. Завершить строительство хранилища собираются уже в 2022 году.