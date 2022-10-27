Музыкальная группа Джонни Деппа поедет в тур по Британии | 360°

27 октября 2022, 03:48
Музыкальная группа Джонни Деппа поедет в тур по Британии
В гастрольный тур по Великобритании отправится рок-группа The Hollywood Vampires, которая основана актером Джонни Деппом. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным информагентства, группа возобновит свои гастроли после их отмены в позапрошлом году из-за пандемии коронавируса.
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В рамках тура коллектив посетит Глазго, Суонси, Лондон и прочие города Соединенного Королевства. The Hollywood Vampires исполнит на концертах песни Led Zeppelin, The Who, Дэвида Боуи и других британских музыкантов.
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Музыка
Джонни Депп
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