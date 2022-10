Музыкальная группа Джонни Деппа поедет в тур по Британии | 360°

Мир 27 октября 2022, 03:48 Музыкальная группа Джонни Деппа поедет в тур по Британии

В гастрольный тур по Великобритании отправится рок-группа The Hollywood Vampires, которая основана актером Джонни Деппом. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на иностранные СМИ.

По данным информагентства, группа возобновит свои гастроли после их отмены в позапрошлом году из-за пандемии коронавируса.

В рамках тура коллектив посетит Глазго, Суонси, Лондон и прочие города Соединенного Королевства. The Hollywood Vampires исполнит на концертах песни Led Zeppelin, The Who, Дэвида Боуи и других британских музыкантов.

