Женщины должны занимать не менее трети мест в парламенте. Только при таком соотношении полов можно добиться стабильности в работе законодательной ветви власти, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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«Мы уже убедились: треть в парламенте женщин — это стабильный парламент. Мужики не дурят там, не прыгают, не бегают — стыдно перед женщинами. Это очень сильный стабилизирующий фактор в любом обществе», — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Он отметил, что сейчас в парламенте страны присутствует рекордное количество женщин по сравнению с другими странами.

Лидер Белоруссии также добавил, что в парламент должны попасть представители всех слоев общества. В числе потенциальных кандидатов Лукашенко рассчитывает увидеть как молодых людей, так и граждан старшего возраста.

«Будущий парламент должен быть лучше этого. Если будет такой же или хуже, значит нет развития», — подчеркнул глава государства.

В Белоруссии 17 ноября пройдут выборы в нижнюю палату парламента. Досрочное голосование стартует 12 ноября и продлится вплоть до 16 числа.