Мужчины — ведущие афганистанского телеканала Tolo News в знак солидарности со своими коллегами-женщинами закрыли лица масками. Действующая власть из запрещенной в России партии «Талибан»* ввела в стране обязательное ношение бурки для всех афганских женщин, появляющихся на публике, в том числе на телевизионной картинке.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.