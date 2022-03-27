Мужчины и женщины в Афганистане смогут гулять в парках только в разные дни

Мужчины и женщины Афганистана будут посещать парки в разные дни. Закон приняло Министерство добродетели и порока страны.

Ведомство, как и все правительство Афганистана, сформировано радикальным движением «Талибан»*. Сообщение министерства опубликовал ТАСС.

«Женщины могут посещать места отдыха и развлечений в воскресенье, понедельник и вторник, а для мужчин отводятся среда, четверг, пятница и суббота», — написало ведомство.

Также новый закон предусматривает особые правила нахождения в парках. Мужчины во время прогулок в местах общественного отдыха должны «не носить военную форму и оружие». Женщины, согласно постановлению талибов*, должны находиться в парках только в хиджабах.

Правило ношения мусульманского платка распространяется не только на парки. Женщины обязаны покрывать голову хиджабом и в известных туристических местах за пределами Кабула, куда жители Афганистана обычно приезжают на семейный отдых. Также афганкам запретили общение с незнакомцами.

Нарушение предписания будет караться судом. Причем к ответственности будут привлечены и сотрудники администрации мест отдыха. Согласно закону, обжалованию подобные случаи не подлежат.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещена в РФ.