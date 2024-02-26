Мир 26 февраля 2024, 19:24 Мужчину жестоко избили в военкомате на Украине «Страна.ua»: военкомы избили украинца за отказ служить в ВСУ

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Военкомы набросились с кулаками на жителя Николаевской области Украины во Врадиевском ТЦК. Об избиении рассказала дочь мужчины, сообщило местное издание «Страна.ua».

По словам украинки, после жестокого нападения ее отцу понадобилась помощь медиков и он попал в больницу. Мужчине сильно разбили лицо. Других подробностей женщина не приводила.

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Это не первый случай, когда жители Украины страдают от противоправных действий сотрудников ТЦК, которые используют любые методы, чтобы пополнить ряды ВСУ новобранцами.

Жертвой произвола сотрудников военкомата в Закарпатье стал страдающий параличом украинец. Его похитили, избили и отправили в учебку для последующего прохождения службы в ВСУ.

Жительницы Одессы ранее выгнали сотрудника военкомата из трамвая, когда тот пытался устроить проверку документов у мужчин. Женщинам также не понравилось и то, что военком зашел в общественный транспорт с оружием.