Мир 18 января 2024, 05:24 Мужчину засосало в двигатель самолета в аэропорту США Fox13: опоздавшего пассажира затянуло в двигатель самолета, идущего на взлет РИА «Новости»

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Опоздавший на рейс мужчина выбежал на взлетно-посадочную полосу перед движущимся самолетом в международном аэропорту Солт-Лейк-Сити, его затянуло в двигатель. Об этом сообщил местный телеканал Fox 13.

Телеканал получил кадры с камер наблюдения в аэропорту, на которых видно, что мужчина устроил дебош в зале вылета. Он пытался открыть дверь, чтобы пройти через терминал к лайнеру. Позже выяснилось, что ему удалось выйти через дверь аварийного выхода.

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На другой видеозаписи отображен момент, когда мужчина бежал навстречу медленно выруливающему лайнеру. Оно оборвалось до того, как опоздавший пассажир смог до него добраться.

Позже мужчину нашли в турбине самолета, он погиб. Полиция предположила, что его затянуло в двигатель. По словам отца погибшего, у его сына мог произойти нервный срыв.

Обстоятельства произошедшего еще устанавливаются.

Ранее гражданин США укусил за руку бортпроводницу самолета авиакомпании All Nippon Airlines, летевшего из Токио в Сиэтл. Командир корабля принял решение вернуться в аэропорта вылета.