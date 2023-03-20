Мир 20 марта 2023, 17:45 Мужчину заподозрили в похищении бывшей возлюбленной в США

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В Соединенных Штатах возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, которого заподозрили в похищении своей бывшей возлюбленной. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на иностранные СМИ.

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Пострадавшей оказалась 40-летняя жительница Теннесси. Она рассказала, что ее бывший бойфренд похитил ее и запер в шкафу, который закрывался с помощью специального замка. В день он выпускал ее на один час и давал ограниченное количество еды. Это продолжалось в течение двух месяцев. В результате женщина похудела до 45 килограммов. В какой-то момент ей удалось сбежать и обратиться к полицейским, которые арестовали подозреваемого.