Мир 07 января 2023, 13:35 Мужчину задержали в Казахстане за «похороны» McDonald’s Полиция Казахстана задержала мужчину с траурным венком у ресторана McDonald’s Соцсети

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Мужчина принес траурный венок к закрывшемуся ресторану McDonald’s в городе Костанае в Казахстане. Полиция сообщила о его задержании в Telegram-канале.

«Полицейские задержали мужчину, который возложил траурный венок к зданию ресторана быстрого питания в Костанае», — уточнили в ведомстве.

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Нарушителя задержали по статье «Мелкое хулиганство». Он признался, что принес венок к закрытому McDonald’s после спора в приятелем. Окончательное процессуальное решение о наказании мужчины примет суд.

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В четверг, 5 января, управляющая компания ТОО Food Solutions KZ заявила, что рестораны McDonald’s перестанут работать в Казахстане.

Причиной закрытия назвали ограничения в поставках. В пресс-службе обратили внимание, что заведения сети возобновят работу под новым названием. О сроках реализации обновленного проекта компания пообещала проинформировать в ближайшее время.