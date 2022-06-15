Мужчину задержали в британском аэропорту по подозрению в шпионаже на Россию

В Великобритании задержали россиянина, которого заподозрили в шпионаже в пользу РФ. Мужчина пытался покинуть страну — его взяли в аэропорту, сообщила газета The Sun со ссылкой на источник.

За подозреваемым долго вели наблюдение. Полиция произвела задержание в лондонском аэропорту Гатвик.

Куда планировал улететь россиянин, в правоохранительных органах раскрывать не стали. По имеющимся данным, предполагаемый шпион старше 40 лет. Других подробностей в материале не привели.

Глава британского МИД Лиз Трасс ранее заявила, что Великобритания и США не ставят цели сменить режим в России. При этом она отметила, что Владимир Путин должен проиграть, а Украина — восстановить территориальную целостность.

При этом сами британцы бьют тревогу — страна столкнулась с высокой инфляцией и ростом цен на продукты и топливо. Жители экономят на расходах и требуют от правительства перестать тратить деньги на вооружение Украины.