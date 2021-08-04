Мужчину, угрожавшего взорвать гранату в здании кабмина Украины, задержали

В Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату в здании правительства Украины. Об этом сообщили местные СМИ.

Во время спецоперации спецназу не пришлось применять оружие. Никто не пострадал. Сейчас с задержанным работают правоохранители, выясняя его мотивы, а также то, откуда у него взялась граната.

Источник «Страны.ua» рассказал, что в захватчика зовут Владимир Прохнич. Он — ветеран АТО, служил в Луганской области. В 2015 году его наградил бывший президент Украины Петр Порошенко, вручив ему орден «За мужество» третьей степени.

Во время захвата здания украинского кабмина бывший атошник кричал, что его «все з***» и что он готов сесть на 10 лет.