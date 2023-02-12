12 февраля 2023, 12:44
Мужчину спасли из-под завалов в Турции через 149 часов после землетрясения
Reuters: мужчину нашли живым под завалами в Турции через 149 часов после землетрясения
Тридцатипятилетнего мужчину нашли живым под завалами в турецком Хатае через 149 часов после землетрясения. Об этом сообщило агентство Reuters.
Мустафу Сарыгуля обнаружили под обломками шестиэтажки. Спасти его помогали военные и спасатели из Румынии, операция заняла около пяти часов. Жизни и здоровью мужчины ничто не угрожает. По данным СМИ, когда Мустафу доставали из-под завалов, он жаловался на клаустрофобию.
Реклама
Накануне спасатели вызволили 20-летнего парня, который провел под завалами в Кахраманмараше 116 часов.
Реклама
Устранять последствия мощного землетрясения в Турции помогают и российские спасатели. Сотрудники МЧС России уже вытащили из-под обломков зданий 44 человека. При этом живы были только пятеро.
Стихийное бедствие произошло в Турции утром 6 февраля. Затем последовала серия афтершоков. По последним данным, в стране погибли 24 617 человек.
Более 30 членов волейбольной команды турок-киприотов нашли мертвыми в одном из турецких отелей, еще одного волейболиста пока ищут.
Турция
Землетрясения
Землетрясение на юге Турции
Реклама
Реклама