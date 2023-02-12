Мир 12 февраля 2023, 12:44 Мужчину спасли из-под завалов в Турции через 149 часов после землетрясения Reuters: мужчину нашли живым под завалами в Турции через 149 часов после землетрясения РИА «Новости»

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Тридцатипятилетнего мужчину нашли живым под завалами в турецком Хатае через 149 часов после землетрясения. Об этом сообщило агентство Reuters.

Мустафу Сарыгуля обнаружили под обломками шестиэтажки. Спасти его помогали военные и спасатели из Румынии, операция заняла около пяти часов. Жизни и здоровью мужчины ничто не угрожает. По данным СМИ, когда Мустафу доставали из-под завалов, он жаловался на клаустрофобию.

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Накануне спасатели вызволили 20-летнего парня, который провел под завалами в Кахраманмараше 116 часов.

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Устранять последствия мощного землетрясения в Турции помогают и российские спасатели. Сотрудники МЧС России уже вытащили из-под обломков зданий 44 человека. При этом живы были только пятеро.

Стихийное бедствие произошло в Турции утром 6 февраля. Затем последовала серия афтершоков. По последним данным, в стране погибли 24 617 человек.

Более 30 членов волейбольной команды турок-киприотов нашли мертвыми в одном из турецких отелей, еще одного волейболиста пока ищут.