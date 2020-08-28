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    28 августа 2020, 00:47

    Мужчину сняли с рейса после полученного смс о наличии у него COVID-19

    Александра Каширина

    Служащие аэропорта в защитных костюмах сняли мужчину с рейса Ryanair после того, как он получил положительные результаты анализов на коронавирус. Об этом написал британский телеканал Sky News.
    Мужчину сняли с рейса после полученного смс о наличии у него COVID-19

    Рейс следовал из Лондона в Пизу. Зараженный пассажир с попутчиком были на борту не более 10 минут, однако после их ухода вылет задержали почти на час и 20 минут. Работники аэропорта вынуждены были продезинфицировать места ушедших в изолятор аэропорта пассажиров, а также верхние багажные отсеки.

    Некоторые пассажиры при этом пожаловались, что им не разрешили отказаться от полета и выйти из самолета. При этом представители авиакомпании заявили, что риск передачи COVID-19 другим пассажирам или членам экипажа был незначительным, так как все они сидели в масках.

    Ранее сообщалось, что 58-летнего жителя Южно-Сахалинска сняли с рейса из-за того, что он поднялся на борт самолета, следующего до Москвы, в состоянии алкогольного опьянения и нарушал общественный порядок.

    Новости SMI.FM