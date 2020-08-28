Мужчину сняли с рейса после полученного смс о наличии у него COVID-19

Рейс следовал из Лондона в Пизу. Зараженный пассажир с попутчиком были на борту не более 10 минут, однако после их ухода вылет задержали почти на час и 20 минут. Работники аэропорта вынуждены были продезинфицировать места ушедших в изолятор аэропорта пассажиров, а также верхние багажные отсеки.

Некоторые пассажиры при этом пожаловались, что им не разрешили отказаться от полета и выйти из самолета. При этом представители авиакомпании заявили, что риск передачи COVID-19 другим пассажирам или членам экипажа был незначительным, так как все они сидели в масках.

Ранее сообщалось, что 58-летнего жителя Южно-Сахалинска сняли с рейса из-за того, что он поднялся на борт самолета, следующего до Москвы, в состоянии алкогольного опьянения и нарушал общественный порядок.