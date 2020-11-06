Мужчину с резаком задержали у школы под Парижем

Полицейские задержали вооруженного мужчину, который находился недалеко от одной из школ недалеко от Парижа. При себе у него был резак.

Об этом сообщил глава французского МВД Жеральд Дарманен в своем Twitter. Он рассказал, что злоумышленника поймали возле школы в департаменте Сен-Сен-Дени недалеко от Парижа.

«Я благодарю силы правопорядка за хладнокровие и быстрые действия. Они оперативно вмешались в ситуацию и задержали опасного человека, вооруженного ножом, около начальной школы в департаменте Сен-Сен-Дени», — написал он .

РИА ФАН напомнил, что ранее правоохранители задержали мужчину, который находился недалеко от одной из школ на юго-востоке столицы Франции. На него пожаловалась учительница — она рассказала, что несколько раз слышала от мужчины угрозы в адрес учителей, пока выходила на перерыв.

Педагог рассказала, что мужчина обещал отомстить учителям за Аллаха и пророка Мухаммеда, а также обещал, что они «поплатятся».