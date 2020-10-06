Мужчину с картиной Ренуара задержали на таможне в Германии

По данным сайта «Аргументы и факты», мужчина собирался попасть вместе с картиной в Швейцарию. Стоимость полотна равна 120 тысячам евро.

На него завели уголовное дело, так как произведение искусства не было никак задекларировано. Картину конфисковали.

Ранее художник Алексей Сергиенко нарисовал в Санкт-Петербурге самые большие ромашки в мире. Арт-объект будет занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Уточняется, что высота рисунка как у 15-этажного дома. Работу закончили к 5 октября.

Художник занимается поп-артом с 2009 года. Отличительной деталью его работ являются ромашки. Среди самых известных работ Сергиенко картина «Добрейшей души человек». Мужчина изобразил президента России Владимира Путина на фоне цветов. Также знаменитыми являются его портреты певца Сергея Шнурова и футболиста Игоря Акинфеева.