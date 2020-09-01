Мужчину с гранатой задержали у офиса президента Украины

Сотрудники полиции заметили подозрительного мужчину по время патрулирования. При проверке при себе у него обнаружен предмет, похожий на гранату. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа полиции, саперы и кинологи.

Мужчину 1966 года рождения доставили в Печерский РОВД для установления личности. Предмет, который по внешнему виду напоминает гранату, направят на экспертные исследования.

В начале августа киевские полицейские обезвредили взрывное устройство, которое неизвестные заложили у офиса «Оппозиционной платформы — За жизнь» в столице Украины. Минирование офиса назвали ответом на принципиальную позицию партии по делу о захвате телеканала «112 Украина».