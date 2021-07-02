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    02 июля 2021, 00:39

    Мужчину ранили ножом в центре Лондона. Видео

    Александра Ломейко

    В центре Лондона неизвестный ранил ножом пожилого мужчину. Нападение произошло недалеко от станции метро Oxford Circus, в оживленном районе города.

    Пассажиров подземки эвакуировали со станции, а вестибюль и подходы к нему закрыли, сообщила газета The Sun.

    Пострадавшего от атаки госпитализировали с ранением головы. В полиции отметили, что жизнь 60-летнего мужчины вне опасности.

    Нападавшим оказался 25-летний молодой человек. Его задержали прохожие и передали сотрудникам правоохранительных органов. Подозреваемого арестовали.