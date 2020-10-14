Мужчину посадят за попытку вывезти из России редких животных

По его словам, он купил животных у неустановленных лиц. В аэропорту его задержали сотрудники таможни. Мужчина заявил в суде, что не знал, о том, что животные редкие, но ему не поверили.

В результате на него завели уголовное дело и присудили 3,5 года колонии, а также штраф в 70 тысяч рублей.