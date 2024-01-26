Мир 26 января 2024, 08:59 Мужчину отправили за решетку из-за орфографической ошибки Kent Online: в Великобритании мужчина попал в тюрьму из-за ошибки в соцсети Unsplash

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Мужчину посадили в тюрьму из-за орфографической ошибки в сообщении. Британец Гэри Янг нарушил постановление суда, запрещавшее ему общаться со своей бывшей девушкой. Его поймали на орфографии, написало издание Kent Online.

Злоумышленника вычислили по стилю письма и грамматике. Сначала подозрения закрались у бывшей девушки преследователя, а затем полиция попросила Янга написать слово «Сомерсет» — название графства Англии, расположенное в юго-западной части страны. Он написал его с такими же ошибками, как и в переписке с бывшей.

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«В одном из сообщений округ упоминался как „Саммерсет“, что соответствовало написанию, которое Янг продиктовал офицерам после ареста. Затем 48-летний мужчина признался, что связался с бывшей девушкой, заявив, что выпивал и хотел только пожелать ей добра», — сообщило издание.

Изначально Янг, когда его арестовали, отрицал, что контактировал с бывшей возлюбленной. Однако после выяснилось, что у британца проблемы с алкоголем. Янг предположил, что писал сообщения в нетрезвом виде, добавив, что это была ошибка. Аккаунт, с которого связывались с девушкой, тоже принадлежал Янгу.

Немедленного тюремного заключения мужчине избежать не удалось. Его отправили за решетку на 12 месяцев, писал сайт kp.ru.

Девять лет назад Янга признали виновным в том, что он засыпал другую женщину телефонными звонками откровенно сексуального характера. Он изводил жертву после того, как побывал у нее дома для назначения стоимости за чистку ковра. Тогда женщина тоже узнала британца необычным образом: по одной фразе, которую тот использовал.

Ранее россиянина Владимира Дунаева осудили в США на 5 лет и 4 месяца тюрьмы по делу о кибермошенничестве. Мужчину арестовали весной 2021-го в Южной Корее, а осенью того же года экстрадировали в Америку.