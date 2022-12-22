Мир 22 декабря 2022, 04:12 Мужчину осудили за пропаганду терроризма и подготовку теракта в Астане

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В Астане перед судом предстал местный житель, которого обвинили в подготовке террористического акта и пропаганде терроризма. Об этом сообщила «Политика Сегодня» со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности Казахстана.

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По данным издания, мужчину также обвинили в вербовке и подготовке лиц к организации и осуществлению террористической деятельности. Кроме того, ему инкриминировали пропаганду насильственного захвата, удержания власти и изменения конституционного строя страны. Его приговорили к 15 годам лишения свободы.