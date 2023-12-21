Мир 21 декабря 2023, 05:32 Мужчину оправдали в США после 48 лет тюрьмы NBC News: суд в США оправдал мужчину после 48 лет тюремного заключения РИА «Новости»

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Судья из Оклахомы оправдал мужчину, отсидевшего 48 лет в тюрьме по обвинению в убийстве, которого он не совершал. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Это самый длительный срок тюремного заключения по обвинению, которое в результате сняли. Речь идет о 71-летнем Глинне Симмонсе, которого освободили этим летом. Прокуратура согласилась с тем, что во время судебного разбирательства его адвокатам не предоставили ключевую улику по делу.

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«На основании четких и убедительных доказательств суд приходит к выводу, что преступление, за которое Симмонс был осужден, приговорен и отправлен в тюрьму, не было совершено Симмонсом», — заявила судья Эми Палумбо.

Первоначально Симмонса приговорили к смертной казни, но позднее приговор заменили на пожизненное заключение. Теперь он вправе получить от штата 175 тысяч долларов (более 15 миллионов рублей) в качестве компенсации за судебную ошибку.

Ранее в США на свободу вышел невинно осужденный мужчина, который провел в тюрьме 19 лет. Жителя Миннесоты Марвина Хейнса арестовали в 2004 году, обвинив в убийстве менеджера цветочного магазина. 17-летнего подростка арестовали по наводке информатора. Продавщица магазина, который пытались ограбить, опознала Хейнса как нападавшего по фотографии двухлетней давности.