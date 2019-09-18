Мужчину обвинили в убийстве пятерых при помощи колдовства

Шаманизм как образ жизни. Кто в XXI веке общается с духами Подробнее

В долине Наусори были найдены тела 63-летнего мужчины, его 54-летней супруги и их 34-летней дочери, а также тела двух внучек 11 и 8 лет. В течение 36 часов рядом с ними пролежала и годовалая родственница. Жизни и здоровью племянницы убитых супругов ничего не угрожает.

Одна из жертв скончалась с пустой бутылкой из-под газированного напитка в руке. Этикетки не было. Полицейские не обнаружили на телах признаков насильственной смерти. Появилось предположение, что жители Фиджи умерли от отравления.

Мухаммад Рахиш был знаком с этой семьей несколько десятилетий. Он позиционировал себя как целитель, наделенный сверхспособностями. Последние несколько лет перед переездом в Новую Зеландию Рахиш лечил 54-летнюю женщину от сильных болей в животе. Родственник погибших позднее рассказал, что был свидетелем, как Мухаммад и другие знахари лепили куклу из теста и проводили ритуал, втыкая в нее иголки.

Когда было совершено преступление, Мухаммад Рахиш и его жена приезжали на Фиджи. 16 сентября мужчине было предъявлено обвинение.