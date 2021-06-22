Мужчину на летающем глайдере сняли в Нью-Йорке

В Нью-Йорке наступило будущее: мужчина пролетел на глайдере, похожем на большой квадрокоптер, над одной из улиц города. Его сняли на видео. Ролик быстро разошелся в Сети.

Ролик запостил на своей странице в Twitter бывший баскетболист NBA Рекс Чапман. За сутки его посмотрели более пяти миллионов раз. Пользователи сравнили мужчину, который полетал на глайдере, с одним из врагов Человека-паука — Зеленым Гоблином, который использовал похожее средство передвижения.

Один из комментаторов рассказал, что это многороторный дрон и летать на нем в Нью-Йорке очень опасно. Он отметил, что в городе есть высоковольтные провода, которые висят низко, поэтому такие полеты могут стоить человеку жизни. Пользователь отметил, что этот мужчина — кандидат на премию Дарвина.

Точной информации о том, кто летает на таком глайдере, в Сети нет, однако пользователи предположили, что это блогер Хантер Ковальд. На его YouTube-канале есть ролики с похожим устройством.